ВИДЕО. Быстрый гол. Как Цыганков открыл счет в матче против Десны

В воскресенье, 28 июня, проходит матч 28-го тура УПЛ, в котором «Десна» принимает «Динамо».
В поединке был забит быстрый гол. Киевляне вышли вперед в Чернигове уже на 4-й минуте. Виктор Цыганков открыл счет в матче точным обводным ударом (0:1).
ГОЛ! 0:1. Цыганков, 4 мин.
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Источник — ТСН
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