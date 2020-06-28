Норвич — Манчестер Юнайтед — 1:2. Видео голов и обзор матча

В поединке 1/4 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» обыграл «Норвич» со счетом 2:1 и вышел в полуфинал турнира.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Норвич» — «Манчестер Юнайтед» — 1:2
Голы: Кантуэлл, 75 — Игало, 51, Магуайр, 118
Лучшие моменты матча Норвич - Ман Юнайтед
|118'
|ГОЛ ! Мяч забил Харри Магуайр (Ман Юнайтед).
|75'
|ГОЛ ! Мяч забил Тодд Кантвелл (Норвич).
|51'
|ГОЛ ! Мяч забил Одион Игало (Ман Юнайтед).
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Источник — YouTube
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