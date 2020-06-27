Норвич
1:2
Ман Юнайтед
27.06.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Дожали в экстратайме. МЮ вырвал победу и вышел в полуфинал Кубка Англии

«Норвич» упрямо сопротивлялся в меньшинстве, но хозяевам поля не повезло

  • 27.06.2020 22:12
  • 929 просмотров
  • 0 комментариев
Дожали в экстратайме. МЮ вырвал победу и вышел в полуфинал Кубка Англии
© Twitter

Сегодня, 27 июня, состоялся четвертьфинальный матч Кубка Англии по футболу.

В дополнительное время «Манчестер Юнайтед» вырвал победу у «Норвича» (2:1) и вышел в полуфинал Кубка Англии.

Основное время завершилось вничью (1:1). «Норвич» упрямо сопротивлялся в меньшинстве, но хозяевам поля не повезло на 118-й минуте. Решающий гол забил Гарри Магуайр.

В оставшихся матчах 1/4 финала 28 июня сыграют: «Шеффилд Юнайтед» – «Арсенал», «Лестер» – «Челси», «Ньюкасл» – «Манчестер Сити».

Кубок Англии. 1/4 финала

«Норвич» – «Манчестер Юнайтед» – 1:2 (д.в.)

Голы: Кантуэлл, 75 – Игало, 51, Магуайр, 118.

«Норвич»: Крул, Клозе, Годфри, Льюис, Ааронс, Теттей, Рупп (Эрнандес, 62), Маклин, Кантуэлл (Трибулль, 90), Пукки (Дрмич, 71), Буэндия (Дуда, 91).

«Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Шоу, Магуайр, Байи (Марсьяль, 96), Далот (Уильямс, 63), Мата (Рэшфорд, 63), Фред (Погба, 78), Бруну Фернандеш, Мактоминэй (Матич, 79), Игало, Лингард (Гринвуд, 63).

Предупреждение: Бруну Фернандеш, 109.

Удаление: Клозе, 89.

Судья: Мосс.

Норвич. Стадион «Карроу Роуд».

Лучшие моменты матча Норвич - Ман Юнайтед
118' ГОЛ ! Мяч забил Харри Магуайр (Ман Юнайтед).
75' ГОЛ ! Мяч забил Тодд Кантвелл (Норвич).
51' ГОЛ ! Мяч забил Одион Игало (Ман Юнайтед).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Николай Степанюк, Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности