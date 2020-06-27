Дожали в экстратайме. МЮ вырвал победу и вышел в полуфинал Кубка Англии

Сегодня, 27 июня, состоялся четвертьфинальный матч Кубка Англии по футболу.

В дополнительное время «Манчестер Юнайтед» вырвал победу у «Норвича» (2:1) и вышел в полуфинал Кубка Англии.

Основное время завершилось вничью (1:1). «Норвич» упрямо сопротивлялся в меньшинстве, но хозяевам поля не повезло на 118-й минуте. Решающий гол забил Гарри Магуайр.

В оставшихся матчах 1/4 финала 28 июня сыграют: «Шеффилд Юнайтед» – «Арсенал», «Лестер» – «Челси», «Ньюкасл» – «Манчестер Сити».

Кубок Англии. 1/4 финала

«Норвич» – «Манчестер Юнайтед» – 1:2 (д.в.)

Голы: Кантуэлл, 75 – Игало, 51, Магуайр, 118.

«Норвич»: Крул, Клозе, Годфри, Льюис, Ааронс, Теттей, Рупп (Эрнандес, 62), Маклин, Кантуэлл (Трибулль, 90), Пукки (Дрмич, 71), Буэндия (Дуда, 91).

«Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Шоу, Магуайр, Байи (Марсьяль, 96), Далот (Уильямс, 63), Мата (Рэшфорд, 63), Фред (Погба, 78), Бруну Фернандеш, Мактоминэй (Матич, 79), Игало, Лингард (Гринвуд, 63).

Предупреждение: Бруну Фернандеш, 109.

Удаление: Клозе, 89.

Судья: Мосс.

Норвич. Стадион «Карроу Роуд».