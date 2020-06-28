В матче 32-го тура чемпионата Испании по футболу мадридский «Атлетико» дома обыграл «Алавес» со счетом 2:1.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Атлетико» — «Алавес» — 2:1
Голы: Сауль, 69, Диего Коста, с пенальти, 71 — Хоселу, с пенальти, 90
Лучшие моменты матча Атлетико Мадрид - Алавес
|90'
|ГОЛ ! С пенальти забил Хоселу (Алавес).
|71'
|ГОЛ ! С пенальти забил Диего Коста (Атлетико Мадрид).
|59'
|ГОЛ ! Мяч забил Сауль Ньигес (Атлетико Мадрид).
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Источник — Sport.ua
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