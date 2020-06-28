Атлетико нанес поражение Алавесу и оторвался от Севильи в борьбе за топ-3

В чемпионате Испании 27 июня состоялись матчи 32-го тура Ла Лиги.

В вечернем матче «Атлетико» нанес поражение «Алавесу» (2:1) и оторвался на 4 очка от «Севильи» в борьбе за топ-3. «Осасуна» одержала домашнюю победу над «Леганесом» (тоже со счетом 2:1) за счет гола на 90+6 минуте.

Верхушка Ла Лиги: «Барселона» (69), «Реал» Мадрид (68), «Атлетико» (58), «Севилья» (54), «Хетафе» (49), «Вильярреал» (48), «Реал Сосьедад» (47), «Валенсия» (46).

Ла Лига. 32-й тур

«Осасуна» – «Леганес» – 2:1

Голы: Гальего, 9 (1:0). Авилес, 50 (1:1). Гальего, 90+6 (2:1).

«Атлетико» – «Алавес» – 2:1

Голы: Сауль, 59 (1:0). Диегу Коста, 73, пенальти (2:0). Хоселу, 90+3, пенальти (2:1).

«Атлетико»: Облак, Савич, Триппьер, Хименес, Лоди, Коке, Сауль, Партей, Мората (Льоренте, 57), Корреа (Диегу Коста, 57), Жоау Феликс (Феррейра-Карраско, 65).

«Алавес»: Пачеко, Эли, Марин (де ла Фуэнте, 78), А.Б.Родригес, Агиррегабирия, Фейса, Понс (Риоха, 78), Махмуд, Алейш Видаль (Дуарте, 62), Мендес (Хоселу, 62), Берк (Камараса, 86).

Предупреждения: Партей, 40. Понс, 45. Марин, 58. Савич, 75. Коке, 90+2.

Судья: Мелеро Лопес (Испания).

Мадрид. Стадион «Ваньда Метрополитано».

Турнирная таблица Ла Лиги