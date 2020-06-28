Андрей ПЯТОВ: «Чемпионство — дополнительный подарок»

В воскресенье, 28-го июня, голкипер «Шахтера» и сборной Украины Андрей Пятов празднует 36-летие.
— Приятнее встречать день рождения в ранге чемпиона?
— Конечно. Это для меня как дополнительный подарок (смеется). Тем более что мой день рождения еще не приходился на официальную часть сезона.
— Какой был твой самый запоминающийся день рождения?
— Каждый из тех, которые я отмечал в кругу своей семьи. Помню, что последний раз это было в 2014-м году, в паузе между сборами.
— Дети часто удивляют подарками?
— Для меня главное, что они рядом. И чтобы они мне ни преподнесли, я всегда рад этому, я очень их люблю.
— Кто из команды раньше всех поздравляет с днем рождения?
— Раньше это был Александр Федорович Спиридон. В принципе, он и сейчас не отстает, присылает СМС (улыбается).
Источник — zbirna.com
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