Ярослав ДЕДА: «Наши фаны – просто топ!»

Форвард «Карпат» Ярослав Деда, результативный удар которого принес «зелено-белым» ничью в матче против ПФК «Львов», прокомментировал результат львовского дерби.
«Это уже второй раз я забиваю подобный гол головой. Впервые отличился за «Волынь», еще когда выступал в луцком клубе, а сейчас представилась возможность забить свой дебютный мяч в главной команде «Карпат». Счастлив, что мне наконец удалось сделать это, еще и в таком ответственном матче.
Конечно, без поддержки трибун играть тяжело. Но наши фаны - просто топ! Приехали и поддерживали нас с крыши здания, мы прекрасно слышали их, очень благодарны им за это. Это наш первый поединок после восстановления сезона, нам всем было трудно, но считаю, что мы даже вдесятером выглядели достойно».
Источник — ФК Карпаты
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