Ярослав ДЕДА: «Наши фаны – просто топ!»

Форвард «Карпат» забил гол в ворота ПФК «Львов»

  • 28.06.2020 02:36
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Ярослав ДЕДА: «Наши фаны – просто топ!»
© ФК Карпаты. Ярослав Деда

Форвард «Карпат» Ярослав Деда, результативный удар которого принес «зелено-белым» ничью в матче против ПФК «Львов», прокомментировал результат львовского дерби.

«Это уже второй раз я забиваю подобный гол головой. Впервые отличился за «Волынь», еще когда выступал в луцком клубе, а сейчас представилась возможность забить свой дебютный мяч в главной команде «Карпат». Счастлив, что мне наконец удалось сделать это, еще и в таком ответственном матче.

Конечно, без поддержки трибун играть тяжело. Но наши фаны - просто топ! Приехали и поддерживали нас с крыши здания, мы прекрасно слышали их, очень благодарны им за это. Это наш первый поединок после восстановления сезона, нам всем было трудно, но считаю, что мы даже вдесятером выглядели достойно».

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Источник — ФК Карпаты

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