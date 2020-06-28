Ярослав ДЕДА: «Наши фаны – просто топ!»

Форвард «Карпат» Ярослав Деда, результативный удар которого принес «зелено-белым» ничью в матче против ПФК «Львов», прокомментировал результат львовского дерби.

«Это уже второй раз я забиваю подобный гол головой. Впервые отличился за «Волынь», еще когда выступал в луцком клубе, а сейчас представилась возможность забить свой дебютный мяч в главной команде «Карпат». Счастлив, что мне наконец удалось сделать это, еще и в таком ответственном матче.

Конечно, без поддержки трибун играть тяжело. Но наши фаны - просто топ! Приехали и поддерживали нас с крыши здания, мы прекрасно слышали их, очень благодарны им за это. Это наш первый поединок после восстановления сезона, нам всем было трудно, но считаю, что мы даже вдесятером выглядели достойно».