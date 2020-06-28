Против Львова за Карпаты сыграли сразу четыре новичка

Максим Хлань стал первым футболистом 2003 года рождения, сыгравшим в УПЛ

  • 28.06.2020 01:28
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Против Львова за Карпаты сыграли сразу четыре новичка
© ФК Карпаты. Василий Рунич

В поединке 28-го тура Украинской Премьер-лиги «Карпаты» сыграли вничью с ПФК «Львов» со счетом 1:1.

Средний возраст «Карпат» в матче со «Львовом» составил ровно 21 год. При этом за зелено-белых впервые выступили в УПЛ сразу четыре новичка. Это - 20-летний Василий Рунич, 18-летний Денис Слюсар, а также 17-летние Юрий Тлумак и Максим Хлань. К слову, Хлань оказался ко всему прочему первым футболистом 2003 г.р., сыгравшим в элитном дивизионе.

Футболисты 1994-2004 г.р., первыми сыгравшие в чемпионатах Украины.

Г.р.

Игрок

Клуб

Дата

Соперник

Счет

1994

Владлен ЮРЧЕНКО

Ильичевец

04.03.2011

Металлург З (г)

4:0

1995

Артем РАДЧЕНКО

Металлист

14.04.2012

Ильичевец (д)

0:0

1996

Александр КАПЛИЕНКО

Металлург З

06.04.2014

Черноморец (г)

0:3

1997

Алексей ЗИНКЕВИЧ

Волынь

17.10.2014

Шахтер (г)

2:6

1998

Николай ШАПАРЕНКО

Ильичевец

05.04.2015

Шахтер (д)

2:6

1999

Ярослав ДЕДА

Волынь

13.03.2016

Сталь Дз (д)

1:0

2000

Владислав ДМИТРЕНКО

Волынь

24.09.2016

Шахтер (г)

0:3

2001

Даниил СИКАН

Карпаты

12.08.2018

Заря (д)

1:1

2002

Максим БРАМА

Львов

30.05.2019

Шахтер (д)

0:3

2003

Максим ХЛАНЬ

Карпаты

27.06.2020

Львов (д)

1:1

2004

Егор ЯРМОЛЮК

Днепр-1

19.06.2020

Ворскла (г)

0:2
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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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