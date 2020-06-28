Против Львова за Карпаты сыграли сразу четыре новичка

В поединке 28-го тура Украинской Премьер-лиги «Карпаты» сыграли вничью с ПФК «Львов» со счетом 1:1.
Средний возраст «Карпат» в матче со «Львовом» составил ровно 21 год. При этом за зелено-белых впервые выступили в УПЛ сразу четыре новичка. Это - 20-летний Василий Рунич, 18-летний Денис Слюсар, а также 17-летние Юрий Тлумак и Максим Хлань. К слову, Хлань оказался ко всему прочему первым футболистом 2003 г.р., сыгравшим в элитном дивизионе.
Футболисты 1994-2004 г.р., первыми сыгравшие в чемпионатах Украины.
|
Г.р.
|
Игрок
|
Клуб
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
1994
|
Владлен ЮРЧЕНКО
|
Ильичевец
|
04.03.2011
|
Металлург З (г)
|
4:0
|
1995
|
Артем РАДЧЕНКО
|
Металлист
|
14.04.2012
|
Ильичевец (д)
|
0:0
|
1996
|
Александр КАПЛИЕНКО
|
Металлург З
|
06.04.2014
|
Черноморец (г)
|
0:3
|
1997
|
Алексей ЗИНКЕВИЧ
|
Волынь
|
17.10.2014
|
Шахтер (г)
|
2:6
|
1998
|
Николай ШАПАРЕНКО
|
Ильичевец
|
05.04.2015
|
Шахтер (д)
|
2:6
|
1999
|
Ярослав ДЕДА
|
Волынь
|
13.03.2016
|
Сталь Дз (д)
|
1:0
|
2000
|
Владислав ДМИТРЕНКО
|
Волынь
|
24.09.2016
|
Шахтер (г)
|
0:3
|
2001
|
Даниил СИКАН
|
Карпаты
|
12.08.2018
|
Заря (д)
|
1:1
|
2002
|
Максим БРАМА
|
Львов
|
30.05.2019
|
Шахтер (д)
|
0:3
|
2003
|
Максим ХЛАНЬ
|
Карпаты
|
27.06.2020
|
Львов (д)
|
1:1
|
2004
|
Егор ЯРМОЛЮК
|
Днепр-1
|
19.06.2020
|
Ворскла (г)
|
0:2
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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