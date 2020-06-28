Против Львова за Карпаты сыграли сразу четыре новичка

В поединке 28-го тура Украинской Премьер-лиги «Карпаты» сыграли вничью с ПФК «Львов» со счетом 1:1.

Средний возраст «Карпат» в матче со «Львовом» составил ровно 21 год. При этом за зелено-белых впервые выступили в УПЛ сразу четыре новичка. Это - 20-летний Василий Рунич, 18-летний Денис Слюсар, а также 17-летние Юрий Тлумак и Максим Хлань. К слову, Хлань оказался ко всему прочему первым футболистом 2003 г.р., сыгравшим в элитном дивизионе.

Футболисты 1994-2004 г.р., первыми сыгравшие в чемпионатах Украины.