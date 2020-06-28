ВИДЕО. Заработал пенальти. Альбасете с Зозулей вырвал победу в концовке

Команда украинца взяла 3 очка в игре с «Расингом» и ушла из опасной зоны

  • 28.06.2020 00:41
  • 625 просмотров
  • 3 комментария
ВИДЕО. Заработал пенальти. Альбасете с Зозулей вырвал победу в концовке
© Twitter. Роман Зозуля

27 июня состоялся поединок 36-го тура испанской Сегунды между командами «Расинг» и «Альбасете».

Гости одержали победу со счетом 2:1. Украинец Роман Зозуля вышел на поле в основе и провел весь матч. В первом тайме Зозуля заработал пенальти, но его не реализовал Педро.

Команда украинца проигрывала после первого тайма 0:1, но затем сумела сравнять счет и даже вырвать три очка в концовке поединка.

За счет важной победы «Альбасете» покинул опасную зону Сегунды и сохраняет хорошие шансы на выживание в дивизионе.

Сегунда. 36-й тур

«Расинг» – «Альбасете» – 1:2

Голы: Галан, 45+2 – Фустер, 54, Хименес, 81.

Нереализованный пенальти: Педро («Альбасете», 41).

См. также: видеообзор матча, полная видеозапись матча

ВИДЕО: Как Зозуля заработал пенальти смотреть на YouTube

Турнирная таблица

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 28.06.2020 01:34
    0
    в сборную этого забивалу
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 28.06.2020 00:59
    0
    Рома пєналь заробив, шкода, що Педро не реалізував. Але відіграв класно, захист постійно тримав у напрузі, ну, і не зря його не замінили, молодчинка!!!
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 28.06.2020 00:51
    0
    Хорошо, оперативненько сообщили, еще и табличку слизали)) Жаль Зозуля не забил...
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 28.06.2020 01:34
    0
    в сборную этого забивалу
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 28.06.2020 00:59
    0
    Рома пєналь заробив, шкода, що Педро не реалізував. Але відіграв класно, захист постійно тримав у напрузі, ну, і не зря його не замінили, молодчинка!!!
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 28.06.2020 00:51
    0
    Хорошо, оперативненько сообщили, еще и табличку слизали)) Жаль Зозуля не забил...
    Ссылка
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