ВИДЕО. Заработал пенальти. Альбасете с Зозулей вырвал победу в концовке

27 июня состоялся поединок 36-го тура испанской Сегунды между командами «Расинг» и «Альбасете».

Гости одержали победу со счетом 2:1. Украинец Роман Зозуля вышел на поле в основе и провел весь матч. В первом тайме Зозуля заработал пенальти, но его не реализовал Педро.

Команда украинца проигрывала после первого тайма 0:1, но затем сумела сравнять счет и даже вырвать три очка в концовке поединка.

За счет важной победы «Альбасете» покинул опасную зону Сегунды и сохраняет хорошие шансы на выживание в дивизионе.

Сегунда. 36-й тур

«Расинг» – «Альбасете» – 1:2

Голы: Галан, 45+2 – Фустер, 54, Хименес, 81.

Нереализованный пенальти: Педро («Альбасете», 41).

См. также: видеообзор матча, полная видеозапись матча

ВИДЕО: Как Зозуля заработал пенальти – смотреть на YouTube

EN DIRECTO | ¡Penalti a favor del Albacete en El Sardinero por derribo de Jordi Figueras sobre Zozulia tras consultar con el VAR!



37' @realracingclub 0-0 @AlbaceteBPSAD ⚽️#LaLigaSmartBankhttps://t.co/dujKZrs2zh pic.twitter.com/7Vjan0MozU — LaLiga SmartBank y +Fútbol (@MasFutbolMARCA) June 27, 2020

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