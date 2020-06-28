ВИДЕО. Заработал пенальти. Альбасете с Зозулей вырвал победу в концовке

27 июня состоялся поединок 36-го тура испанской Сегунды между командами «Расинг» и «Альбасете».
Гости одержали победу со счетом 2:1. Украинец Роман Зозуля вышел на поле в основе и провел весь матч. В первом тайме Зозуля заработал пенальти, но его не реализовал Педро.
Команда украинца проигрывала после первого тайма 0:1, но затем сумела сравнять счет и даже вырвать три очка в концовке поединка.
За счет важной победы «Альбасете» покинул опасную зону Сегунды и сохраняет хорошие шансы на выживание в дивизионе.
Сегунда. 36-й тур
«Расинг» – «Альбасете» – 1:2
Голы: Галан, 45+2 – Фустер, 54, Хименес, 81.
Нереализованный пенальти: Педро («Альбасете», 41).
См. также: видеообзор матча, полная видеозапись матча
ВИДЕО: Как Зозуля заработал пенальти – смотреть на YouTube
EN DIRECTO | ¡Penalti a favor del Albacete en El Sardinero por derribo de Jordi Figueras sobre Zozulia tras consultar con el VAR!— LaLiga SmartBank y +Fútbol (@MasFutbolMARCA) June 27, 2020
37' @realracingclub 0-0 @AlbaceteBPSAD ⚽️#LaLigaSmartBankhttps://t.co/dujKZrs2zh pic.twitter.com/7Vjan0MozU
Турнирная таблица
Источник — Sport.ua
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