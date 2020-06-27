Зозуля выйдет в основном составе Альбасете на матч против Расинга

Украинский форвард Роман Зозуля выйдет в стартовом составе в очередном матче «Альбасете» в Сегунде.
Украинец назван в числе основных игроков клуба на гостевую игру 35-го тура против «Расинга».
Матч начнется 27 июня в 22:45 по киевскому времени.
Смотрите видеотрансляцию матча: «Расинг» – «Альбасете».
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Источник — Twitter
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