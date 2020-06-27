Зозуля выйдет в основном составе Альбасете на матч против Расинга

Очередной матч Сегунды начнется в 22:45 по киевскому времени

  • 27.06.2020 22:25
  • 608 просмотров
  • 8 комментариев
Зозуля выйдет в основном составе Альбасете на матч против Расинга
© ФК Альбасете

Украинский форвард Роман Зозуля выйдет в стартовом составе в очередном матче «Альбасете» в Сегунде.

Украинец назван в числе основных игроков клуба на гостевую игру 35-го тура против «Расинга».

Матч начнется 27 июня в 22:45 по киевскому времени.

Смотрите видеотрансляцию матча: «Расинг» – «Альбасете».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Twitter

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Виктор Астанавитесь
    online
      Виктор Астанавитесь, 28.06.2020 02:33
    0
    Evgene Boykinyuk, 27.06.2020 22:52
    в чём удачи, остаться в альбасете ещё на сезон с такой игрой?
    Любому нападающему нужна удача.Фирштейн?
    Ссылка
    Виктор Астанавитесь
    online
      Виктор Астанавитесь, 28.06.2020 02:31
    0
    ihor7003, 27.06.2020 22:34
    И снова не забьет суперфорвард о котором почему то постоянно пишут!!!!!!
    В чём смысл сего высера?
    Ссылка
    Виктор Астанавитесь
    online
      Виктор Астанавитесь, 28.06.2020 02:30
    0
    Evgene Boykinyuk, 27.06.2020 22:32
    наш самый именитый опорный нападающий
    В чём смысл сего высера?
    Ссылка
    cucumber
      cucumber, 27.06.2020 23:00
    +1
    а что они закрыли на ютубе сегунду для Украины?
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 27.06.2020 22:52
    -2
    Український Крим, 27.06.2020 22:44
    Удачі, Романе!
    в чём удачи, остаться в альбасете ещё на сезон с такой игрой?
    Ссылка
    Український Крим
      Український Крим, 27.06.2020 22:44
    +2
    Удачі, Романе!
    Ссылка
    ihor7003
      ihor7003, 27.06.2020 22:34
    -5
    И снова не забьет суперфорвард о котором почему то постоянно пишут!!!!!!
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 27.06.2020 22:32
    -3
    наш самый именитый опорный нападающий
    Ссылка
    Український Крим
    online
      Український Крим, 27.06.2020 22:44
    +2
    Удачі, Романе!
    Ссылка
    cucumber
    online
      cucumber, 27.06.2020 23:00
    +1
    а что они закрыли на ютубе сегунду для Украины?
    Ссылка
    Виктор Астанавитесь
    online
      Виктор Астанавитесь, 28.06.2020 02:33
    0
    Evgene Boykinyuk, 27.06.2020 22:52
    в чём удачи, остаться в альбасете ещё на сезон с такой игрой?
    Любому нападающему нужна удача.Фирштейн?
    Ссылка
    Виктор Астанавитесь
    online
      Виктор Астанавитесь, 28.06.2020 02:31
    0
    ihor7003, 27.06.2020 22:34
    И снова не забьет суперфорвард о котором почему то постоянно пишут!!!!!!
    В чём смысл сего высера?
    Ссылка
    Виктор Астанавитесь
    online
      Виктор Астанавитесь, 28.06.2020 02:30
    0
    Evgene Boykinyuk, 27.06.2020 22:32
    наш самый именитый опорный нападающий
    В чём смысл сего высера?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности