ВИДЕО. 13-й триумф! Как Шахтер поднимал чемпионский кубок над головой

Сегодня, 27 июня, на НСК «Олимпийский» в Киеве, по окончании встречи 28-го тура УПЛ «Шахтер» – «Заря» (0:0) состоялась торжественная церемония.
Донецкий «Шахтер» был награжден чемпионским кубком и золотыми медалями сезона УПЛ 2019/20.
Напомним, донецкий клуб досрочно обеспечил себе 13-е чемпионство, став недосягаемым для конкурентов еще за 5 туров до окончания турнира.
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Источник — Футбол 1/2/3
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