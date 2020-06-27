ВИДЕО. 13-й триумф! Как Шахтер поднимал чемпионский кубок над головой

Церемония прошла после матча против «Зари» 27 июня на НСК «Олимпийский»

  • 27.06.2020 23:32
  • 1050 просмотров
  • 13 комментариев
ВИДЕО. 13-й триумф! Как Шахтер поднимал чемпионский кубок над головой
© ФК Шахтер Донецк

Сегодня, 27 июня, на НСК «Олимпийский» в Киеве, по окончании встречи 28-го тура УПЛ «Шахтер» – «Заря» (0:0) состоялась торжественная церемония.

Донецкий «Шахтер» был награжден чемпионским кубком и золотыми медалями сезона УПЛ 2019/20.  

Напомним, донецкий клуб досрочно обеспечил себе 13-е чемпионство, став недосягаемым для конкурентов еще за 5 туров до окончания турнира.

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Источник — Футбол 1/2/3

(5 голосов)

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Комментарии
    pavelka
    online
      pavelka, 28.06.2020 02:12
    0
    Axmetov10, 28.06.2020 01:54
    Я думал,что для ДК уже все унижения пройдены,но как я ошибался Праздновать чемпионство в Киеве,на их стадионе,это пробивка дна Я очень,очень сочувствую ДК,это позор
    Всрався радной шахтер больше не услышит немытый
    Ссылка
    pavelka
    online
      pavelka, 28.06.2020 02:11
    0
    Axmetov10, 28.06.2020 01:54
    Я думал,что для ДК уже все унижения пройдены,но как я ошибался Праздновать чемпионство в Киеве,на их стадионе,это пробивка дна Я очень,очень сочувствую ДК,это позор
    шахтеру уже пох на донецк и жителей, которые там еще выжили Вот это называется пробить дно
    Ссылка
    Axmetov10
    online
      Axmetov10, 28.06.2020 01:54
    -1
    Я думал,что для ДК уже все унижения пройдены,но как я ошибался Праздновать чемпионство в Киеве,на их стадионе,это пробивка дна Я очень,очень сочувствую ДК,это позор
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 28.06.2020 01:12
    -1
    Как убрали Гришу Сурка, так Шахтёр сразу набрал чемпионский ход, а суркисянская помойка только и успевает глотать за горняками пыль
    Шубные пылесосы
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 28.06.2020 00:48
    -1
    Срамота
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 28.06.2020 00:17
    0
    pavelka, 28.06.2020 00:02
    так шахтер же в Мариуполе прописан. Почему в Киеве гуляют, во время карантина?
    Дебилоид. Ты там что-то на другой ветке тявкало, что Заря с Шахтой на Славутич-арене играли. Теперь дошло, где празднуют чемпионство кроты, алкашня шубная??
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 28.06.2020 00:06
    0
    pavelka, 28.06.2020 00:02
    так шахтер же в Мариуполе прописан. Почему в Киеве гуляют, во время карантина?
    Зазрешили
    Ссылка
    pavelka
    online
      pavelka, 28.06.2020 00:02
    -2
    ZAKARPATFAN, 27.06.2020 23:55
    Донецк окупирован российскими войсками
    так шахтер же в Мариуполе прописан. Почему в Киеве гуляют, во время карантина?
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 27.06.2020 23:55
    +1
    rugby1970, 27.06.2020 23:37
    Почему не дома????
    Донецк окупирован российскими войсками
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 27.06.2020 23:54
    -2
    Владимир Копяк, 27.06.2020 23:52
    Павелка еще на свободе? Не порядок.Я думал что он уже нары греет ...
    Ты не понимаешь просто. Павелка снимаеться в сериале "Тюрьма" ща.
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 27.06.2020 23:52
    0
    Павелка еще на свободе? Не порядок.Я думал что он уже нары греет ...
    Ссылка
    rugby1970
    online
      rugby1970, 27.06.2020 23:37
    0
    Почему не дома????
    Ссылка
    pavelka
    online
      pavelka, 27.06.2020 23:36
    -1
    Нарушение всех карантинных мероприятий. Но в данецке и расии же вируса нет. им можно
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 27.06.2020 23:55
    +1
    rugby1970, 27.06.2020 23:37
    Почему не дома????
    Донецк окупирован российскими войсками
    Ссылка
    pavelka
    online
      pavelka, 28.06.2020 02:12
    0
    Axmetov10, 28.06.2020 01:54
    Я думал,что для ДК уже все унижения пройдены,но как я ошибался Праздновать чемпионство в Киеве,на их стадионе,это пробивка дна Я очень,очень сочувствую ДК,это позор
    Всрався радной шахтер больше не услышит немытый
    Ссылка
    pavelka
    online
      pavelka, 28.06.2020 02:11
    0
    Axmetov10, 28.06.2020 01:54
    Я думал,что для ДК уже все унижения пройдены,но как я ошибался Праздновать чемпионство в Киеве,на их стадионе,это пробивка дна Я очень,очень сочувствую ДК,это позор
    шахтеру уже пох на донецк и жителей, которые там еще выжили Вот это называется пробить дно
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 28.06.2020 00:17
    0
    pavelka, 28.06.2020 00:02
    так шахтер же в Мариуполе прописан. Почему в Киеве гуляют, во время карантина?
    Дебилоид. Ты там что-то на другой ветке тявкало, что Заря с Шахтой на Славутич-арене играли. Теперь дошло, где празднуют чемпионство кроты, алкашня шубная??
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 28.06.2020 00:06
    0
    pavelka, 28.06.2020 00:02
    так шахтер же в Мариуполе прописан. Почему в Киеве гуляют, во время карантина?
    Зазрешили
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 27.06.2020 23:52
    0
    Павелка еще на свободе? Не порядок.Я думал что он уже нары греет ...
    Ссылка
    rugby1970
    online
      rugby1970, 27.06.2020 23:37
    0
    Почему не дома????
    Ссылка
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