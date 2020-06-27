Оценки матча Шахтер – Заря. Пятов назван лучшим игроком поединка

В игре 28-го тура Украинской Премьер-лиги зафиксирована нулевая ничья

  • 27.06.2020 22:42
  • 1148 просмотров
  • 7 комментариев
Оценки матча Шахтер – Заря. Пятов назван лучшим игроком поединка
© ФК Шахтер Донецк. Андрей Пятов

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок 28-го тура УПЛ «Шахтер» – «Заря» (0:0).

У донецкого клуба самую высокую оценку (7.5) получил Андрей Пятов, который оставил ворота «горняков» на замке. У гостей лучше других сыграли Кочергин, Хомченовский, Абу Ханна, Цыганикс и вратарь Василь (по 6.5).

Sport.ua оценивает главные поединки еврокубков и чемпионата Украины, выставляя баллы игрокам. Все участники футбольных баталий оцениваются по 10-балльной шкале, исходя из их действий на футбольном поле, статистики и общего вклада в итоговый результат.

Шкала оценивания: 3.0 – ужасно, 3.5 – отвратительно, 4.0 – безобразно, 4.5 – очень плохо, 5.0 – плохо, 5.5 – посредственно, 6.0 – нормально, 6.5 – хорошо, 7.0 – очень хорошо, 7.5 – отлично, 8.0 – великолепно, 8.5 – превосходно, 9.0 – фантастика.

Оценки Sport.ua за матч «Шахтер» – «Заря» – 0:0:

  

Замены «Шахтера»: Виктор Коваленко – 5,5; Тайсон – 6,5; Марлос – 6,0; Жуниор Мораес – 5,5; Додо – 5,5.

Замены «Зари»: Дмитрий Иванисеня – 6,0; Максим Лунев – 6,0; Михайло Перович – б/о.

 
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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 27.06.2020 23:35
    -2
    Evgene Boykinyuk, 27.06.2020 23:06
    даже лучше Сашо?
    Само собой
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 27.06.2020 23:12
    -2
    Evgene Boykinyuk, 27.06.2020 23:06
    даже лучше Сашо?
    ЧмоШо нервно курит бамбук в сторонке
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 27.06.2020 23:07
    +4
    пятова дважды пытались заменить в шахте, рыбкой и шустом, сомнительное доверие к нему, как для лучшего всех времён.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 27.06.2020 23:06
    +2
    ZAKARPATFAN, 27.06.2020 22:52
    Заслужено. Лучший вратарь сборной Украины всех времен.
    даже лучше Сашо?
    Ссылка
    serge_kr
      serge_kr, 27.06.2020 23:03
    0
    pavelka, 27.06.2020 22:47
    Судья - лучший в составе донецких
    Точнее шубный!
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 27.06.2020 22:52
    -4
    Заслужено. Лучший вратарь сборной Украины всех времен.
    Ссылка
    pavelka
    online
      pavelka, 27.06.2020 22:47
    +1
    Судья - лучший в составе донецких
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 27.06.2020 23:07
    +4
    пятова дважды пытались заменить в шахте, рыбкой и шустом, сомнительное доверие к нему, как для лучшего всех времён.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 27.06.2020 23:06
    +2
    ZAKARPATFAN, 27.06.2020 22:52
    Заслужено. Лучший вратарь сборной Украины всех времен.
    даже лучше Сашо?
    Ссылка
    pavelka
    online
      pavelka, 27.06.2020 22:47
    +1
    Судья - лучший в составе донецких
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 27.06.2020 23:03
    0
    pavelka, 27.06.2020 22:47
    Судья - лучший в составе донецких
    Точнее шубный!
    Ссылка
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