Оценки матча Шахтер – Заря. Пятов назван лучшим игроком поединка

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок 28-го тура УПЛ «Шахтер» – «Заря» (0:0).

У донецкого клуба самую высокую оценку (7.5) получил Андрей Пятов, который оставил ворота «горняков» на замке. У гостей лучше других сыграли Кочергин, Хомченовский, Абу Ханна, Цыганикс и вратарь Василь (по 6.5).

Sport.ua оценивает главные поединки еврокубков и чемпионата Украины, выставляя баллы игрокам. Все участники футбольных баталий оцениваются по 10-балльной шкале, исходя из их действий на футбольном поле, статистики и общего вклада в итоговый результат.

Шкала оценивания: 3.0 – ужасно, 3.5 – отвратительно, 4.0 – безобразно, 4.5 – очень плохо, 5.0 – плохо, 5.5 – посредственно, 6.0 – нормально, 6.5 – хорошо, 7.0 – очень хорошо, 7.5 – отлично, 8.0 – великолепно, 8.5 – превосходно, 9.0 – фантастика.

Оценки Sport.ua за матч «Шахтер» – «Заря» – 0:0:

Замены «Шахтера»: Виктор Коваленко – 5,5; Тайсон – 6,5; Марлос – 6,0; Жуниор Мораес – 5,5; Додо – 5,5.

Замены «Зари»: Дмитрий Иванисеня – 6,0; Максим Лунев – 6,0; Михайло Перович – б/о.