Вадим ЕВТУШЕНКО: «Желаю фанам Динамо верить в команду»

Ассистент главного тренера киевлян рассказал о подготовке к матчу УПЛ

  • 27.06.2020 15:32
  • 171 просмотр
  • 2 комментария
Вадим ЕВТУШЕНКО: «Желаю фанам Динамо верить в команду»
© fcdynamo.kiev.ua

Вадим Евтушенко, помощник главного тренера «Динамо» Алексея Михайличенко, рассказал о подготовке к поединку УПЛ с «Десной», который состоится в воскресенье.

«В предстоящей встрече задача у нас, естественно, одна – выиграть. И мы готовимся к этому. Очень хорошо, что ребята провели сегодняшнюю тренировку в неплохом настроении, и это радует нас. Ожидаем тяжелой, но, надеюсь, победной для нас игры. Мы планировали, что ребята смогут немного передохнуть, дали дополнительный выходной день, потом у них было восстановление. Стараемся сбалансировать состояние футболистов – и тех, кто играл, и тех, кто не выходил на поле, – чтобы они в одинаковой форме подходили к следующему матчу».

«Сегодня все ребята полноценно тренировались, кроме Сидорчука – он, к сожалению, по-прежнему не сможет принять участие в предстоящем матче. Остальные работают в общей группе».

«Сергей же начинает потихоньку работать, ему только позавчера сняли швы, так что место раны еще не полностью зажило. Думаем, после матча с «Десной» он уже сможет работать вместе со всеми. Никита Бурда тоже начинает потихоньку подтягиваться. Посмотрим, как будет».

«Болельщикам желаю, чтобы они поддерживали и верили в нас, а мы будем стараться не подводить их», - сказал Евтушенко.

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Источник — ФК Динамо Киев

(2 голоса)

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Комментарии
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 27.06.2020 15:46
    -2
    я верю в бойко, арановского и монзуль.
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    rugby1970
    online
      rugby1970, 27.06.2020 15:43
    -3
    Хорошо Вадику говорить - при нем "Динамо" было КЛУБОМ и фанаты - НАСТОЯЩИМИ ЗНАТОКАМИ ИГРЫ, а не обосцаными малолетками, которые мяч от шайбы не отличают!!!
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