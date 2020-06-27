Вадим ЕВТУШЕНКО: «Желаю фанам Динамо верить в команду»

Вадим Евтушенко, помощник главного тренера «Динамо» Алексея Михайличенко, рассказал о подготовке к поединку УПЛ с «Десной», который состоится в воскресенье.

«В предстоящей встрече задача у нас, естественно, одна – выиграть. И мы готовимся к этому. Очень хорошо, что ребята провели сегодняшнюю тренировку в неплохом настроении, и это радует нас. Ожидаем тяжелой, но, надеюсь, победной для нас игры. Мы планировали, что ребята смогут немного передохнуть, дали дополнительный выходной день, потом у них было восстановление. Стараемся сбалансировать состояние футболистов – и тех, кто играл, и тех, кто не выходил на поле, – чтобы они в одинаковой форме подходили к следующему матчу».

«Сегодня все ребята полноценно тренировались, кроме Сидорчука – он, к сожалению, по-прежнему не сможет принять участие в предстоящем матче. Остальные работают в общей группе».

«Сергей же начинает потихоньку работать, ему только позавчера сняли швы, так что место раны еще не полностью зажило. Думаем, после матча с «Десной» он уже сможет работать вместе со всеми. Никита Бурда тоже начинает потихоньку подтягиваться. Посмотрим, как будет».

«Болельщикам желаю, чтобы они поддерживали и верили в нас, а мы будем стараться не подводить их», - сказал Евтушенко.