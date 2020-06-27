АНЧЕЛОТТИ: «Клопп построил идеальную машину. Поздравил его на этой неделе»

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти позитивно высказался о достижении Юргена Клоппа, который привел «Ливерпуль» к чемпионству.
Мерсисайдцы стали чемпионами впервые за 30 лет.
«У меня прекрасные отношения с Клоппом. Мы уже встречались на прошлой неделе, когда все было почти решено, и я поздравил его еще до событий на этой неделе.
Но на самом деле, Клопп является творцом успеха этого «Ливерпуля», не только в Премьер-лиге — он многого добился в течение этих 5 лет с момента прихода в клуб. Он был терпелив и сумел построить идеальную машину», - сказал Анчелотти.
Источник — Sky Sports
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