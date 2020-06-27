АНЧЕЛОТТИ: «Клопп построил идеальную машину. Поздравил его на этой неделе»

Наставник «Эвертона» отметил работу тренера «Ливерпуля»

  • 27.06.2020 15:05
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АНЧЕЛОТТИ: «Клопп построил идеальную машину. Поздравил его на этой неделе»
© Twitter. Карло Анчелотти

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти позитивно высказался о достижении Юргена Клоппа, который привел «Ливерпуль» к чемпионству.

Мерсисайдцы стали чемпионами впервые за 30 лет.

«У меня прекрасные отношения с Клоппом. Мы уже встречались на прошлой неделе, когда все было почти решено, и я поздравил его еще до событий на этой неделе.

Но на самом деле, Клопп является творцом успеха этого «Ливерпуля», не только в Премьер-лиге — он многого добился в течение этих 5 лет с момента прихода в клуб. Он был терпелив и сумел построить идеальную машину», - сказал Анчелотти.

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Источник — Sky Sports

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