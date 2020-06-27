Сергей РЕБРОВ: «Ференцварош добился всех целей и может гордиться сезоном»

«Ференцварош» украинского наставника Сергея Реброва выиграл второй подряд чемпионский титул в Венгрии, а еврокубках впервые за 15 лет поучаствовал в групповом этапе Лиги Европы.

Сегодня команда проведет последний матч в сезоне, который тренер считает успешным.

«Это был долгий и тяжелый, но успешный сезон. Мы защитили титул и неплохо боролись в групповом этапе Лиги Европы. Команда достигла всех целей и может гордиться сезоном».

«Очень рад, что последний матч пройдет дома, где мы сможем с двойной мотивацией попрощаться с этим чемпионатом», - сказал Ребров.

В августе команда должна стартовать в квалификации Лиги чемпионов.