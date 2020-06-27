Сергей РЕБРОВ: «Ференцварош добился всех целей и может гордиться сезоном»

Выиграли титул, неплохо сыграли в еврокубке

  • 27.06.2020 15:11
  • 569 просмотров
  • 1 комментарий
Сергей РЕБРОВ: «Ференцварош добился всех целей и может гордиться сезоном»
© fradi.hu

«Ференцварош» украинского наставника Сергея Реброва выиграл второй подряд чемпионский титул в Венгрии, а еврокубках впервые за 15 лет поучаствовал в групповом этапе Лиги Европы.

Сегодня команда проведет последний матч в сезоне, который тренер считает успешным.

«Это был долгий и тяжелый, но успешный сезон. Мы защитили титул и неплохо боролись в групповом этапе Лиги Европы. Команда достигла всех целей и может гордиться сезоном».

«Очень рад, что последний матч пройдет дома, где мы сможем с двойной мотивацией попрощаться с этим чемпионатом», - сказал Ребров.

В августе команда должна стартовать в квалификации Лиги чемпионов.

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Источник — ФК Ференцварош

(4 голоса)

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Комментарии
    alefteev77
    online
      alefteev77, 27.06.2020 15:22
    +2
    Ребров приклад для усіх український спеціалістів на клубному рівні. Молодчинка.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 27.06.2020 15:22
    +2
    Ребров приклад для усіх український спеціалістів на клубному рівні. Молодчинка.
    Ссылка
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