Ференцварош хочет в Лигу чемпионов. Клуб надеется на Реброва

«Ференцварош» украинского тренера Сергея Реброва второй раз подряд выиграл чемпионат Венгрии и снова попробует свои силы в квалификации Лиги чемпионов.

В прошлом году команда вылетела в третьем квалификационному раунде. Орож Пал, один из руководителей клуба, надеется, что новая попытка окажется удачной, хотя менеджмент понимает все проблемы.

«Хочу поздравить всех с 31-м чемпионским титулом клуба. Благодарю игроков и тренера Сергея Реброва. В прошлом году успешно выступили в группе Лиги Европы».

«Конечно, нам хочется быть в группе Лиги чемпионов. Но следует быть реалистами. Для этого нужна большая доля везения и удачи. Пока что мы готовимся к старту квалификации Лиги чемпионов», - сказал Пал.

Квалификация нового сезона должна стартовать в августе.