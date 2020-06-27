Ференцварош хочет в Лигу чемпионов. Клуб надеется на Реброва

Групповой этап - мечта для клуба

  • 27.06.2020 13:52
  • 2261 просмотр
  • 6 комментариев
Ференцварош хочет в Лигу чемпионов. Клуб надеется на Реброва
© fradi.hu

«Ференцварош» украинского тренера Сергея Реброва второй раз подряд выиграл чемпионат Венгрии и снова попробует свои силы в квалификации Лиги чемпионов.

В прошлом году команда вылетела в третьем квалификационному раунде. Орож Пал, один из руководителей клуба, надеется, что новая попытка окажется удачной, хотя менеджмент понимает все проблемы.

«Хочу поздравить всех с 31-м чемпионским титулом клуба. Благодарю игроков и тренера Сергея Реброва. В прошлом году успешно выступили в группе Лиги Европы».

«Конечно, нам хочется быть в группе Лиги чемпионов. Но следует быть реалистами. Для этого нужна большая доля везения и удачи. Пока что мы готовимся к старту квалификации Лиги чемпионов», - сказал Пал.

Квалификация нового сезона должна стартовать в августе.

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Источник — ФК Ференцварош

(19 голосов)

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Комментарии
    Maksym Ierygin
    online
      Maksym Ierygin, 27.06.2020 15:30
    0
    Не удивлюсь если Ребров выведит или в групу ЛЧ или ЛЕ Ференцварош, а физрук в ДК приведёт команду на 3 место чеспа Укр., и не выход в группу ЛЕ Хватит уже видели группу смерти в ЛЕ ргде должны были 1место брать а вылетели на...
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 27.06.2020 15:05
    -1
    Вот бы на наш клуб попали.
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    IronValdemar
      IronValdemar, 27.06.2020 14:46
    +2
    Шлях чемпіонів відмінили чи що?
    Якщо ні, то певні шанси попасти в групу є. На рівні 30% при вдалому жеребі і в ідеальній формі гравців Ференцвароша.
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    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 27.06.2020 14:06
    -2
    Динамо по составу намного сильнее Ференцвароша, и даже они туда не попадут. венгры слишком надеются на тренерский талант украинца, в футболе на 90% решает состав, на оставшиеся проценты тренер.
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    kvv1404
    online
      kvv1404, 27.06.2020 13:59
    +2
    Цікаво було би аби Ференц вийшов в груповий етап і потрапив би в одну групу з Шахтарем.
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    Sentinel
    online
      Sentinel, 27.06.2020 13:58
    +4
    Никаких шансов у них. Лига Чемпионов теперь место для избранных, финансово избранных. Хотя если УЕФА исключит тех, кто не позаканчивал чемпионаты, то освободится несколько мест.
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 27.06.2020 13:58
    +4
    Никаких шансов у них. Лига Чемпионов теперь место для избранных, финансово избранных. Хотя если УЕФА исключит тех, кто не позаканчивал чемпионаты, то освободится несколько мест.
    Ссылка
    IronValdemar
      IronValdemar, 27.06.2020 14:46
    +2
    Шлях чемпіонів відмінили чи що?
    Якщо ні, то певні шанси попасти в групу є. На рівні 30% при вдалому жеребі і в ідеальній формі гравців Ференцвароша.
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 27.06.2020 13:59
    +2
    Цікаво було би аби Ференц вийшов в груповий етап і потрапив би в одну групу з Шахтарем.
    Ссылка
    Maksym Ierygin
    online
      Maksym Ierygin, 27.06.2020 15:30
    0
    Не удивлюсь если Ребров выведит или в групу ЛЧ или ЛЕ Ференцварош, а физрук в ДК приведёт команду на 3 место чеспа Укр., и не выход в группу ЛЕ Хватит уже видели группу смерти в ЛЕ ргде должны были 1место брать а вылетели на...
    Ссылка
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