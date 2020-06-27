Ференцварош хочет в Лигу чемпионов. Клуб надеется на Реброва

«Ференцварош» украинского тренера Сергея Реброва второй раз подряд выиграл чемпионат Венгрии и снова попробует свои силы в квалификации Лиги чемпионов.
В прошлом году команда вылетела в третьем квалификационному раунде. Орож Пал, один из руководителей клуба, надеется, что новая попытка окажется удачной, хотя менеджмент понимает все проблемы.
«Хочу поздравить всех с 31-м чемпионским титулом клуба. Благодарю игроков и тренера Сергея Реброва. В прошлом году успешно выступили в группе Лиги Европы».
«Конечно, нам хочется быть в группе Лиги чемпионов. Но следует быть реалистами. Для этого нужна большая доля везения и удачи. Пока что мы готовимся к старту квалификации Лиги чемпионов», - сказал Пал.
Квалификация нового сезона должна стартовать в августе.
Источник — ФК Ференцварош
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Якщо ні, то певні шанси попасти в групу є. На рівні 30% при вдалому жеребі і в ідеальній формі гравців Ференцвароша.
Якщо ні, то певні шанси попасти в групу є. На рівні 30% при вдалому жеребі і в ідеальній формі гравців Ференцвароша.
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