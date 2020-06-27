Карлос ДЕ ПЕНА: «Все соперники стараются отобрать у нас очки»

Вингер киевского «Динамо» Карлос де Пена поделился мнением о скандальном матче 27-го тура УПЛ с «Колосом» (2:1), а также прокомментировал свою голевую серию.

– Поединок с «Колосом», в котором было большое количество эмоций, неоднозначных судейских решений и остановок игры, отобрал много сил и энергии?

– Да, это был странный матч, в котором было назначено четыре пенальти. Можно долго обсуждать, были они поставлены справедливо или нет, но в результате мы добыли три очка, несмотря на то, что это была сложная игра для нас. Мы должны привыкнуть к такого рода матчам, ведь все соперники стараются отобрать у нас очки. Поэтому в Чернигове нам нужно показать свою лучшую игру и увезти домой три очка.

– Ты отличаешься голами в трех матчах подряд. Ставишь для себя цель продолжить забивать?

– Нет, для меня гораздо более важны победы команды. Поэтому я надеюсь, что мы добудем три очка. Но, конечно, если мне удастся забить, это будет значительно приятнее.