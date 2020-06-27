Карлос ДЕ ПЕНА: «Все соперники стараются отобрать у нас очки»

Вингер «Динамо» – о скандальном матче с «Колосом»

  • 27.06.2020 12:58
  • 436 просмотров
  • 4 комментария
Карлос ДЕ ПЕНА: «Все соперники стараются отобрать у нас очки»
© ФК Динамо Киев. Карлос де Пена

Вингер киевского «Динамо» Карлос де Пена поделился мнением о скандальном матче 27-го тура УПЛ с «Колосом» (2:1), а также прокомментировал свою голевую серию.

– Поединок с «Колосом», в котором было большое количество эмоций, неоднозначных судейских решений и остановок игры, отобрал много сил и энергии?
– Да, это был странный матч, в котором было назначено четыре пенальти. Можно долго обсуждать, были они поставлены справедливо или нет, но в результате мы добыли три очка, несмотря на то, что это была сложная игра для нас. Мы должны привыкнуть к такого рода матчам, ведь все соперники стараются отобрать у нас очки. Поэтому в Чернигове нам нужно показать свою лучшую игру и увезти домой три очка.

– Ты отличаешься голами в трех матчах подряд. Ставишь для себя цель продолжить забивать?
– Нет, для меня гораздо более важны победы команды. Поэтому я надеюсь, что мы добудем три очка. Но, конечно, если мне удастся забить, это будет значительно приятнее.

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Источник — ФК Динамо Киев

(1 голос)

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Комментарии
    Leo Leo
      Leo Leo, 27.06.2020 14:49
    -1
    Ты поздно приехал в Украину дружок,когда Григорий Михайлович был у руля ,почти никто и не пытался отобрать очки у Динамо..
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    Oleksandr Melnychuk
    online
      Oleksandr Melnychuk, 27.06.2020 13:41
    +2
    "адже всі суперники намагаються відібрати у нас очки"-кЄп, та ти зрозумів для чого виходити на поле?))
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 27.06.2020 13:37
    -1
    Да, это был странный матч, в котором было назначено четыре пенальти...Мы должны привыкнуть к такого рода матчам
    ---
    Ссылка
    Мирослав Костирко
    online
      Мирослав Костирко, 27.06.2020 13:17
    +4
    Може хтось нарешті скаже де Пені, що у цьому суть футболу - намагатися завоювати очки в боротьбі з командою-суперником???
    Ссылка
    Мирослав Костирко
    online
      Мирослав Костирко, 27.06.2020 13:17
    +4
    Може хтось нарешті скаже де Пені, що у цьому суть футболу - намагатися завоювати очки в боротьбі з командою-суперником???
    Ссылка
    Oleksandr Melnychuk
    online
      Oleksandr Melnychuk, 27.06.2020 13:41
    +2
    "адже всі суперники намагаються відібрати у нас очки"-кЄп, та ти зрозумів для чого виходити на поле?))
    Ссылка
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