Матч Кубка Федерации Япония – Украина перенесен на следующий год

Матч Кубка Федерации Япония – Украина, который должен был состояться 17-18 апреля, перенесен на 5-6 февраля 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба турнира.
Отметим, что в 2020-м году никаких матчей в рамках Кубка Федерации проводить не планируется.
Ранее сообщалось, что матчи мужской сборной в Кубке Дэвиса также перенесены на следующий год.
Dates for the diary 👇 pic.twitter.com/x7cDjlqEOE— Fed Cup (@FedCup) June 26, 2020
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Источник — Fed Cup
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