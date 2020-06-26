Матч Кубка Федерации Япония – Украина перенесен на следующий год

Матч Кубка Федерации Япония – Украина, который должен был состояться 17-18 апреля, перенесен на 5-6 февраля 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Отметим, что в 2020-м году никаких матчей в рамках Кубка Федерации проводить не планируется.

Ранее сообщалось, что матчи мужской сборной в Кубке Дэвиса также перенесены на следующий год.