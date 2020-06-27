В воскресенье, 28-го июня, состоится матч 28-го тура чемпионата Украины, в котором «Мариуполь» будет принимать «Днепр-1».

Поединок пройдет в Мариуполе на стадионе имени Владимира Бойко, арбитр из Харькова Анатолий Абдула даст стартовый свисток в 17:00.

«Мариуполь» – «Днепр-1». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Встречу в Мариуполе можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Футбол 1».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Мариуполь» – «Днепр-1».