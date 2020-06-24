Ваншельбойм выиграл первый матч на турнире в Сербии

Украинский теннисист одержал победу в двух партиях

  • 24.06.2020 19:15
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Ваншельбойм выиграл первый матч на турнире в Сербии
© tennisua.org. Эрик Ваншельбойм

Украинский теннисист Эрик Ваншельбойм (№817 ATP) добыл на турнире в Белграде первую победу.

Во втором матче соревнований под названием «Eastern European Championships» 18-летний теннисист обыграл Душана Райича из Сербии (№1898 ATP).

Белград. Групповой этап
Эрик Ваншельбойм (Украина) – Душан Райич (Сербия) –  6:1, 6:3.

Отметим, что вчера Эрик проиграл боснийцу Дамиру Джумхуру (№107 ATP). 

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Владимир Клепач, Sport.ua

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