ФОТО. Завацкая прогулялась после победы на мини-турнире во Франции

20-летняя украинская теннисистка Катарина Завацкая поделилась яркими фотографиями с отдыха.
«Негативное мышление никогда не даст тебе позитивной жизни», – подписала снимки Катарина.
Напомним, на прошлой неделе Завацкая выиграла мини-турнир в Экс-ан-Провансе на юге Франции.
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Источник — Instagram
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