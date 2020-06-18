Вторая ракетка мира Симона Халеп не готова ехать на US Open

На днях WTA опубликовала календарь на вторую часть сезона, а крупный турнир US Open должен состояться в конце августа в Нью-Йорке.

При этом сам Нью-Йорк лидирует в США по количеству заболевших и умерших от коронавируса, а организаторы турнира представили очень жесткий протокол безопасности, который будет сложно выполнить.

Вторая ракетка мира Симона Халеп сейчас не готова вносить US Open в свои планы.

«Учитывая те условия, которые представили организаторы, я на этот момент не планирую ехать в Нью-Йорк на турнир. Но я хочу подчеркнуть, что это пока не окончательное решение», - заявила Халеп.

Ранее о своих сомнениях на этот счет заявила Элина Свитолина.