ФОТО. Такой вы ее не видели. Снигур приняла участие в элегантной фотосессии

Украинская теннисистка Дарья Снигур поделилась фотографиями с новой фотосессии.
«Такой вы меня еще не видели», – подписала снимки 18-летняя теннисистка.
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Источник — Instagram
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