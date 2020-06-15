ФОТО. Ледяная ванна на минималках. Костюк снова интригует горячим снимком

Украинская теннисистка Марта Костюк продолжает отдых в Карпатах и на этот раз будоражит своих подписчиков горячими фотографиями в купальнике.[
«Ледяная ванна на минималках», – подписала снимок Марта.
Напомним, ранее Костюк покорила Говерлу.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.