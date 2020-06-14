ФОТО. Марта Костюк поднялась на Говерлу

Украинская теннисистка Марта Костюк покорила Говерлу – самую высокую гору на территории Украины (2061 м).
«Какой особенный день, чтобы подняться на вершину самой высокой горы в Украине. Это заняло всего 2 часа», – сказала Костюк.
Ранее Марта выиграла турнир под эгидой Федерации тенниса Украины под названием UTF Ladies Invitational.
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Источник — Instagram
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