Стаховский и Ваншельбойм стартуют на турнире в Сербии

Украинские теннисисты Сергей Стаховский и Эрик Ваншельбойм выступят на турнире в Белграде под названием «Eastern European Championships».

В первом туре группового этапа Стаховский (№167 ATP) получил в соперники Альяжа Бедене из Словении (№61 ATP). Также в его квартете выступят Томислав Бркич из Боснии и Герцеговины (№594 ATP) и Филип Стипич из Сербии (№1667 ATP).

Ваншельбойм (№817 ATP) начнет турнир матчем против серба Милана Дринича (№1244 ATP). Еще два соперника по его группе также из Сербии: Миомир Кецманович (№47 ATP) и Никола Милоевич (№145 ATP).

Ранее сообщалось, что в Белграде также планируют выступить украинки Даяна Ястремская, Леся Цуренко и Катерина Козлова.