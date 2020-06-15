Стаховский и Ваншельбойм стартуют на турнире в Сербии

Украинские теннисисты в понедельник сыграют первые матчи

  • 15.06.2020 10:45
  • 72 просмотра
  • 0 комментариев
Стаховский и Ваншельбойм стартуют на турнире в Сербии
© ATP. Сергей Стаховский

Украинские теннисисты Сергей Стаховский и Эрик Ваншельбойм выступят на турнире в Белграде под названием «Eastern European Championships».

В первом туре группового этапа Стаховский (№167 ATP) получил в соперники Альяжа Бедене из Словении (№61 ATP). Также в его квартете выступят Томислав Бркич из Боснии и Герцеговины (№594 ATP) и Филип Стипич из Сербии (№1667 ATP).

Ваншельбойм (№817 ATP) начнет турнир матчем против серба Милана Дринича (№1244 ATP). Еще два соперника по его группе также из Сербии: Миомир Кецманович (№47 ATP) и Никола Милоевич (№145 ATP).

Ранее сообщалось, что в Белграде также планируют выступить украинки Даяна Ястремская, Леся Цуренко и Катерина Козлова.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Владимир Клепач, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности