Цуренко сыграет на турнире в Сербии. Вместе с Ястремской и Козловой

Стало известно, что украинская теннисистка Леся Цуренко примет участие в выставочном турнире, который начнется в Сербии 15-го июня.

Ранее о своем участии сообщили украинки Даяна Ястремская и Катерина Козлова. Кроме того, планирует сыграть Сергей Стаховский.

Ранее Цуренко получила повреждение во время турнира в Ирпене, однако повреждение не было серьезным.