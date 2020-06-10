Цуренко сыграет на турнире в Сербии. Вместе с Ястремской и Козловой

Стало известно, что украинская теннисистка Леся Цуренко примет участие в выставочном турнире, который начнется в Сербии 15-го июня.
Ранее о своем участии сообщили украинки Даяна Ястремская и Катерина Козлова. Кроме того, планирует сыграть Сергей Стаховский.
Ранее Цуренко получила повреждение во время турнира в Ирпене, однако повреждение не было серьезным.
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Источник — Большой теннис Украины
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