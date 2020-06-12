Турнир в Ирпене. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

12 июня в Ирпене продолжится мужской турнир под эгидой Федерации тенниса Украины UTF Gentlemen Invitational.
В пятницу будут сыграны полуфинальные матчи.
15:00 – Владислав Манафов – Вячеслав Белинский
Не ранее 16:30 – Никита Маштаков - Марат Девятьяров
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу первого матча
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Источник — Федерация тенниса Украины
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