Расписание матчей на турнире в Ирпене на 12 июня

В пятницу, 12 июня, в Теннисном центре ФТУ пройдет четвертый день турнира UTF Gentlemen Invitational.
Соревновательный день начнется в 15:00, всего запланировано сыграть две полуфинальные встречи.
Расписание дня
15:00 – Владислав Манафов – Вячеслав Белинский
Не ранее 16:30 – Никита Маштаков - Марат Девятьяров
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Федерация тенниса Украины
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.