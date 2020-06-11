Ирпень. Определились полуфинальные пары

Сегодня на турнире UTF Gentlemen Invitational в Ирпене состоялись матчи заключительного, третьего тура группового этапа.
Результаты матчей дня:
Владислав Манафов - Алексей Крутых – 6:7 (3), 2:6
Олег Приходько - Вячеслав Белинский – 1:6, 6:7 (9)
Никита Маштаков - Глеб Бакланов – 6:0, 6:2
Марат Девятьяров - Павел Шумейко – 6:1, 6:1
Итоговое положение в группах:
Таким образом, были сформированы полуфинальные пары: Манафов сыграет с Белинским, а Маштаков – с Девятьяровым. Оба матча состоятся завтра, 12 июня.
Олег Дидух, Sport.ua
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