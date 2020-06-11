Ирпень. Определились полуфинальные пары

На турнире в Ирпене завершился групповой этап

  • 11.06.2020 22:25
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Ирпень. Определились полуфинальные пары
© ФТУ. Никита Маштаков

Сегодня на турнире UTF Gentlemen Invitational в Ирпене состоялись матчи заключительного, третьего тура группового этапа.

Результаты матчей дня:

Владислав Манафов - Алексей Крутых – 6:7 (3), 2:6
Олег Приходько - Вячеслав Белинский – 1:6, 6:7 (9)
Никита Маштаков - Глеб Бакланов – 6:0, 6:2
Марат Девятьяров - Павел Шумейко – 6:1, 6:1

Итоговое положение в группах:

Таким образом, были сформированы полуфинальные пары: Манафов сыграет с Белинским, а Маштаков – с Девятьяровым. Оба матча состоятся завтра, 12 июня.

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Олег Дидух, Sport.ua

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