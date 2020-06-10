Расписание украинцев на турнире в Ирпене на 11 июня

В четверг, 11 июня, в Теннисном центре ФТУ пройдет третий день турнира UTF Gentlemen Invitational.
Соревновательный день начнется в 10:00, всего запланированы четыре матча.
Расписание дня
10:00. Владислав Манафов - Алексей Крутых
Не ранее 12:00. Олег Приходько - Вячеслав Белинский
Не ранее 14:00. Никита Маштаков - Глеб Бакланов*
Не ранее 16:00. Марат Девятьяров - Павел Шумейко
*заменил Владислава Орлова, который снялся из-за травмы
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Федерация тенниса Украины
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.