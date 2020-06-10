Расписание украинцев на турнире в Ирпене на 11 июня

В четверг, 11 июня, в Теннисном центре ФТУ пройдет третий день турнира UTF Gentlemen Invitational.

Соревновательный день начнется в 10:00, всего запланированы четыре матча.

Расписание дня

10:00. Владислав Манафов - Алексей Крутых

Не ранее 12:00. Олег Приходько - Вячеслав Белинский

Не ранее 14:00. Никита Маштаков - Глеб Бакланов*

Не ранее 16:00. Марат Девятьяров - Павел Шумейко

*заменил Владислава Орлова, который снялся из-за травмы

Турнир в Ирпене. Известны результаты второго игрового дня