Турнир в Ирпене. Известны результаты второго игрового дня

Маштаков уже в полуфинале, остальные участники плей-офф еще не определились

  • 10.06.2020 18:49
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Турнир в Ирпене. Известны результаты второго игрового дня
© ФТУ. Никита Маштаков

10-го июня состоялись матчи второго тура группового этапа на мужском турнире UTF Gentlemen Invitational, который проходит под эгидой Федерации тенниса Украины.

Отметим, что участие на соревнованиях завершил главный фаворит Владислав Орлов, он снялся во втором сете матча против Олега Приходько.

В группе А уже известен один полуфиналист – это Никита Маштаков, в группе B возможны варианты.

Результаты игрового дня

Владислав Манафов - Марат Девятьяров - 6:1, 7:5
Владислав Орлов - Олег Приходько - 2:6, 0:1 (отказ)
Алексей Крутых - Павел Шумейко - 6:1, 6:4
Никита Маштаков - Вячеслав Белинский - 6:3, 7:6(2)

Турнирная ситуация

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Источник — Федерация тенниса Украины

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