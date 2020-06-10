Стал известен календарь WTA на конец сезона

В сеть просочился один из возможных вариантов календаря WTA.
Если верить этой версии, то соревнования стартуют уже в начале августа турнирами в Чарлстоне и Палермо.
Первый из супертурниров запланирован в Цинциннати на 17 августа.
Расписание турниров WTA:
3 августа – Чарлстон, Палермо
10 августа – Вашингтон, Прага
17 августа – Цинциннати
24 августа – турнир будет объявлен позже
31 августа – US Open
14 сентября – Мадрид, Стамбул
21 сентября – Рим, Страсбур
28 сентября – Ролан Гаррос
5 октября – Сеул, Тяньцзинь
12 октября – Пекин
19 октября – Ухань, Наньчан
26 октября – Чжэнчжоу, Линц
2 ноября – Кубок Кремля, Токио
9 ноября – Итоговый турнир
16 ноября – Малый итоговый турнир.
Ранее сообщалось, что уровень призовых в теннисе существенно снизится.
Источник — Twitter
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