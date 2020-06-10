Стал известен календарь WTA на конец сезона

В сеть просочился один из возможных вариантов календаря WTA.

Если верить этой версии, то соревнования стартуют уже в начале августа турнирами в Чарлстоне и Палермо.

Первый из супертурниров запланирован в Цинциннати на 17 августа.

Расписание турниров WTA:

3 августа – Чарлстон, Палермо

10 августа – Вашингтон, Прага

17 августа – Цинциннати

24 августа – турнир будет объявлен позже

31 августа – US Open

14 сентября – Мадрид, Стамбул

21 сентября – Рим, Страсбур

28 сентября – Ролан Гаррос

5 октября – Сеул, Тяньцзинь

12 октября – Пекин

19 октября – Ухань, Наньчан

26 октября – Чжэнчжоу, Линц

2 ноября – Кубок Кремля, Токио

9 ноября – Итоговый турнир

16 ноября – Малый итоговый турнир.

Ранее сообщалось, что уровень призовых в теннисе существенно снизится.