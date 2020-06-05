Уровень призовых в теннисе существенно снизится

Пандемия коронавируса и карантин существенно ударили по финансовому положению ATP и WTA. Обе организации планируют снизить уровень призовых на своих турнирах.

Ожидается, что WTA снизит уровень призовых на 17-18%. По мужскому теннису кризис ударит еще сильнее: турниры ATP ждет снижение призовых на 30-50%.

Когда возобновится проведение турниров ATP и WTA, по-прежнему не известно.