Уровень призовых в теннисе существенно снизится

Пандемия коронавируса и карантин существенно ударили по финансовому положению ATP и WTA. Обе организации планируют снизить уровень призовых на своих турнирах.
Ожидается, что WTA снизит уровень призовых на 17-18%. По мужскому теннису кризис ударит еще сильнее: турниры ATP ждет снижение призовых на 30-50%.
Когда возобновится проведение турниров ATP и WTA, по-прежнему не известно.
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Источник — Gotennis.ru
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