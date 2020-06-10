ФОТО. Из Ниццы с любовью. Свитолина передает привет своим фанатам

Украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала в социальных сетях восхитительную фотографию на фоне морского побережья.
«С любовью...», – написала Элина в инстаграме.
Ранее сообщалось, что Свитолина получит звание почетного гражданина Харькова.
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Источник — Instagram
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