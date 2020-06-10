Расписание украинцев на турнире в Ирпене на 10 июня

В среду, 10 июня, в Теннисном центре ФТУ пройдет второй день турнира UTF Gentlemen Invitational.
Соревновательный день начнется в 10:00, всего запланированы четыре матча.
Расписание дня
10:00. Владислав Манафов - Марат Девятьяров
Не ранее 12:00. Владислав Орлов - Олег Приходько
Не ранее 14:00. Алексей Крутых - Павел Шумейко
Не ранее 16:00. Никита Маштаков - Вячеслав Белинский
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Федерация тенниса Украины
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.