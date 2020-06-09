Теннисный турнир в Ирпене. Состоялся первый игровой день

9-го июня стартовал мужский турнир UTF Gentlemen Invitational, который проходит под эгидой Федерации тенниса Украины.
8 украинских теннисистов таким образом поддерживают форму во время отсутствия официальных турниров.
Никита Маштаков - Олег Приходько - 6:3, 6:1
Алексей Крутых - Марат Девятьяров - 3:6, 4:6
Владислав Орлов - Вячеслав Белинский - 0:6, 1:6
Владислав Манафов - Павел Шумейко - 6:0, 6:3
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Источник — Федерация тенниса Украины
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