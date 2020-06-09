Теннисный турнир в Ирпене. Состоялся первый игровой день

Игроки пытаются поддерживать физическую форму

  • 09.06.2020 21:30
  • 484 просмотра
  • 1 комментарий
Теннисный турнир в Ирпене. Состоялся первый игровой день
© facebook.com/UkrainianTennisFederation

9-го июня стартовал мужский турнир UTF Gentlemen Invitational, который проходит под эгидой Федерации тенниса Украины.

8 украинских теннисистов таким образом поддерживают форму во время отсутствия официальных турниров.

Никита Маштаков - Олег Приходько - 6:3, 6:1
Алексей Крутых - Марат Девятьяров - 3:6, 4:6
Владислав Орлов - Вячеслав Белинский - 0:6, 1:6
Владислав Манафов - Павел Шумейко - 6:0, 6:3

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Источник — Федерация тенниса Украины

(2 голоса)

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Комментарии
    Sviatoslav Kudelych
      Sviatoslav Kudelych, 09.06.2020 22:16
    0
    Серйозна компанія !!!
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
      Sviatoslav Kudelych, 09.06.2020 22:16
    0
    Серйозна компанія !!!
    Ссылка
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