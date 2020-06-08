Расписание украинцев на турнире в Ирпене на 9 июня

Во вторник, 9 июня, в Теннисном центре ФТУ стартует турнир под названием UTF Gentlemen Invitational.

Соревновательный день начнется в 10:00, всего запланированы четыре матча.

Расписание дня

10:00 - Никита Маштаков - Олег Приходько

Не ранее 12:00 - Алексей Крутых - Марат Девятьяров

Не ранее 14:00 - Владислав Орлов - Вячеслав Белинский

Не ранее 16:00 - Владислав Манафов - Павел Шумейко

Ранее состоялась жеребьевка.