Состоялась жеребьевка мужского турнира от ФТУ

Состоялась жеребьевка турнира по эгидой ФТУ под названием UTF Gentlemen Invitational.
Восемь участников были разделены на две группы, из которых по два лучших теннисиста выйдут в полуфиналы.
Старт соревнований – 9 июня (начало матчей в 10:00).
Группа А:
Владислав Орлов
Никита Маштаков
Олег Приходько
Вячеслав Белинский
Группа В
Владислав Манафов
Алексей Крутых
Марат Девятьяров
Павел Шумейко
Напомним, женский турнир от ФТУ выиграла Марта Костюк.
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Источник — Федерация тенниса Украины
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