Элина СВИТОЛИНА: «С семьей Монфиса я уже знакома»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала о том, как начались ее отношения с Гаэлем Монфисом:

«С Гаэлем мы встретились чуть больше года назад в Париже. Знакомы были давно, потому что часто выступали на одних и тех же турнирах, но особенно никогда не общались - так, пара коротких разговоров.

Однажды я приехала в Париж и внезапно получила от него приглашение пойти в бар. Оказывается, он давно следил за мной в Instagram и когда увидел, что я в Париже, то решил не терять время. После того вечера мы встретились на следующий день и уже гуляли по городу несколько часов, прошли пешком около 10 километров. Так всё и закрутилось.

Хорошо, что мы оба игроки Топ-10 и принимаем участие в одних и тех же турнирах. По разным местам разъезжаемся не более чем на пять недель в году, что порой даже на пользу отношениям.

Гаэль уже был в Украине, где познакомился с моей бабушкой, которая влюбила его в украинский борщ. С родителями он был знаком раньше, так как иногда они приезжают ко мне на турниры. Мне было важно, чтобы бабушка, одна из самых важных людей в моей жизни, увидела его. С семьёй Гаэля я тоже знакома. Кстати, с его родственниками я практикую свой французский, так как дома мы в основном общаемся по-английски».

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