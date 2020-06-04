ВИДЕО. Свитолина и Монфис сыграли в настольный теннис

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина вместе со своим бойфрендом Гаэлем Монфисом продолжают выяснять, кто лучше играет в настольный теннис.

Трансляция этого эпичного матча была доступна в прямом эфире пользователям сервиса Twitch. Отметим, что француз сейчас активно развивает свой канал на этой платформе.

ВИДЕО. Свитолина и Монфис зарубились в пинг-понг