ВИДЕО. Свитолина и Монфис сыграли в настольный теннис

Фанаты могли наблюдать за этим матчем онлайн

  • 04.06.2020 23:13
  • 448 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Свитолина и Монфис сыграли в настольный теннис
© Инстаграм Элины Свитолиной

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина вместе со своим бойфрендом Гаэлем Монфисом продолжают выяснять, кто лучше играет в настольный теннис.

Трансляция этого эпичного матча была доступна в прямом эфире пользователям сервиса Twitch. Отметим, что француз сейчас активно развивает свой канал на этой платформе.

ВИДЕО. Свитолина и Монфис зарубились в пинг-понг

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Источник — Большой теннис Украины

(1 голос)

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Комментарии
    zizyyura
    online
      zizyyura, 05.06.2020 00:21
    0
    Дерев'яна. Один удар справа і то лише для того, щоб перебити через сітку. Про якусь тактику, спортивну хитрість взагалі мовчу.
    Ссылка
    zizyyura
    online
      zizyyura, 05.06.2020 00:21
    0
    Дерев'яна. Один удар справа і то лише для того, щоб перебити через сітку. Про якусь тактику, спортивну хитрість взагалі мовчу.
    Ссылка
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