ВИДЕО. Свитолина и Монфис сыграли в настольный теннис

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина вместе со своим бойфрендом Гаэлем Монфисом продолжают выяснять, кто лучше играет в настольный теннис.
Трансляция этого эпичного матча была доступна в прямом эфире пользователям сервиса Twitch. Отметим, что француз сейчас активно развивает свой канал на этой платформе.
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Источник — Большой теннис Украины
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