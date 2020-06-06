НАДАЛЬ: «Возрастным игрокам будет труднее вернуться после карантина»

Ранее несколько молодых теннисистов заявляли, что карантин и пауза в соревнованиях пойдет на пользу возрастной «Большой тройке» мирового тенниса – Рафаэлю Надалю, Роджеру Федереру и Новаку Джоковичу.

Однако Надаль, которому недавно исполнилось 34 года, с этим мнением не согласен:

«Чем длиннее пауза, тем для более возрастного организма труднее вернуться на 100% формы, если сравнивать с молодыми игроками. Поэтому, я не чувствую, что этот перерыв дает нам преимущество перед молодыми теннисистами.

Но в то же время, конечно, есть опыт. В прошлом как раз у меня был опыт, когда случались травмы, так что, я в какой-то мере имею представление, как возвращаться в игру. Не могу сказать, стану ли я теперь играть дольше из-за этой паузы. Мы никогда этого не узнаем.

Я с нетерпением жду возвращения в Тур и хочу продолжать играть еще несколько лет. За последние несколько лет, думаю, что я научился, как показывать хороший теннис, при этом без необходимости проводить много матчей. Я действительно понимаю, как быть готовым к тому, чтобы соревноваться на самом высоком уровне, не имея большой матчевой практики.

Уверен, что у меня будет время подготовиться и организовать свой календарь. Надеюсь, что смогу быть конкурентоспособным сразу после возвращения. Я не чувствую, что этот перерыв дает возрастным игрокам преимущество».