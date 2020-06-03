ВИДЕО. Надалю в день рождения преподнесли оригинальный подарок

Знаменитый испанский теннисист Рафаэль Надаль, которому сегодня, 3 июня, исполнилось 34 года, выложил праздничные фото и видео в соцсети Instagram.
Второй ракетке мира преподнесли оригинальный подарок дети теннисной академии. Именинник подписал фото: «Большое спасибо всем детям, персоналу, команде за этот сюрприз на день рождения!»
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Источник — Instagram
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