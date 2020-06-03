ВИДЕО. Надалю в день рождения преподнесли оригинальный подарок

Знаменитому испанскому теннисисту 3 июня исполнилось 34 года

  • 03.06.2020 21:59
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ВИДЕО. Надалю в день рождения преподнесли оригинальный подарок
© Instagram

Знаменитый испанский теннисист Рафаэль Надаль, которому сегодня, 3 июня, исполнилось 34 года, выложил праздничные фото и видео в соцсети Instagram.

Второй ракетке мира преподнесли оригинальный подарок дети теннисной академии. Именинник подписал фото: «Большое спасибо всем детям, персоналу, команде за этот сюрприз на день рождения!»

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Many thanks to all the kids, staff, teams for this birthday surprise! @rafanadalacademy 🎂🙏

Публикация от Rafa Nadal (@rafaelnadal)

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Источник — Instagram

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