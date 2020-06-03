Какой же игрок. ATP поздравила Рафаэля Надаля с днем рождения

Сегодня испанец празднует 34-летие

  • 03.06.2020 11:40
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Какой же игрок. ATP поздравила Рафаэля Надаля с днем рождения
© ATP. Рафаэль Надаль

Мужская теннисная ассоциация (ATP) поздравила испанца Рафаэля Надаля с 34-летием.

«Какой же игрок. Какой чемпион. С днем рождения, Рафа Надаль!», – гласит подпись к поздравительному видео.
 
Отметим, что Надаль за карьеру одержал 19 побед на турнирах Большого Шлема в одиночном разряде (больше только у Федерера - 20), а также выиграл золото Олимпийских игр в Пекине (одиночный разряд) и в Рио (парный). На его счету 85 побед на турнирах ATP, 35 из которых на Мастерсах (рекорд).

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