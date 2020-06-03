ВИДЕО. Лучшие моменты Гаэля Монфиса на US Open-2019

Официальный ютуб-канал Открытого чемпионата США по теннису опубликовал нарезку лучших моментов с участием французского теннисистка Гаэля Монфиса во время прошлогоднего розыгрыша турнира.
Напомним, тогда бойфренд Элины Свитолиной до последнего сражался с итальянцем Маттео Берреттини за выход в полуфинал соревнований.
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Источник — US Open
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