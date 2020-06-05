ФОТО. Помогите Свитолиной решить, нужно ли ей идти на пляж

Украинская теннисистка надела купальник, но все еще находится в раздумьях

  • 05.06.2020 12:30
  • 1182 просмотра
  • 3 комментария
ФОТО. Помогите Свитолиной решить, нужно ли ей идти на пляж
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина в отсутствие турниров получила новую головную боль. 

На данный момент она пребывает в Монте-Карло и не может решить, нужно ли ей пойти на море. Отметим, что температура воды в Лигурийском море сейчас составляет около 19 градусов.

«Идти, или не идти?», – спрашивает Свитолина у подписчиков.

ВИДЕО. Свитолина и Монфис сыграли в настольный теннис

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

To go or to not go ?! 🏊🏼‍♀️🌊☀️

Публикация от Elina Svitolina (@elisvitolina)

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Instagram

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 05.06.2020 13:41
    0
    а Гамлет своим знаменитым “to be or not to be” тоже у подписчиков интересовался как быть？
    с чего решили, что просит помощи или спрашивает совета？ просто фото подписала
    Ссылка
    nomah2
      nomah2, 05.06.2020 12:58
    +4
    Кто у вас отвечает за эти идиотские посты?
    Вы хотите ,чтобы люди начали отписоваться от вашего ресурса ? Мне похер ,пойдет ли она на море
    Ссылка
    Kantemirov
    online
      Kantemirov, 05.06.2020 12:57
    +1
    Спитай у чорнобрового, відпустить чи не відпустить?
    Ссылка
    nomah2
      nomah2, 05.06.2020 12:58
    +4
    Кто у вас отвечает за эти идиотские посты?
    Вы хотите ,чтобы люди начали отписоваться от вашего ресурса ? Мне похер ,пойдет ли она на море
    Ссылка
    Kantemirov
    online
      Kantemirov, 05.06.2020 12:57
    +1
    Спитай у чорнобрового, відпустить чи не відпустить?
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 05.06.2020 13:41
    0
    а Гамлет своим знаменитым “to be or not to be” тоже у подписчиков интересовался как быть？
    с чего решили, что просит помощи или спрашивает совета？ просто фото подписала
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности