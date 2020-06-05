ФОТО. Помогите Свитолиной решить, нужно ли ей идти на пляж

Украинская теннисистка Элина Свитолина в отсутствие турниров получила новую головную боль.
На данный момент она пребывает в Монте-Карло и не может решить, нужно ли ей пойти на море. Отметим, что температура воды в Лигурийском море сейчас составляет около 19 градусов.
«Идти, или не идти?», – спрашивает Свитолина у подписчиков.
ВИДЕО. Свитолина и Монфис сыграли в настольный теннис
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Источник — Instagram
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с чего решили, что просит помощи или спрашивает совета？ просто фото подписала
Вы хотите ,чтобы люди начали отписоваться от вашего ресурса ? Мне похер ,пойдет ли она на море
Вы хотите ,чтобы люди начали отписоваться от вашего ресурса ? Мне похер ,пойдет ли она на море
с чего решили, что просит помощи или спрашивает совета？ просто фото подписала
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