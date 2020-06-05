15 лет назад Рафаэль Надаль выиграл свой первый Ролан Гаррос

Пятого июля 2005 года 20-летний Рафаэль Надаль впервые в карьере выиграл Открытый чемпионат Франции по теннису.

В финальном поединке будущий король грунта победил своего соотечественника Мариано Пуэрту со счетом 6:7(6), 6:3, 6:1, 7:5. Это был его первый финал турниров Большого шлема.

Напомним, что с того времени Надаль 12 раз побеждал в Париже, ни разу не уступив в финале. Всего на его счету 19 побед на турнирах Большого шлема, больше только у Роджера Федерера (20).

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