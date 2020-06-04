Матч Свитолиной и Халеп – один из лучших четвертьфиналов на Ролан Гаррос

Женская теннисная ассоциация опубликовала список самых ярких противостояния на стадии 1/4 финала Открытого чемпионата Франции.
В топ-8 вошел и матч с участием украинки Элины Свитолиной в 2017 году.
Напомним, Элина играла против Симоны Халеп, взяла первый сет и лидировала со счетом 5:1 во второй партии. Но румынке удалось вырвать второй сет на тай-брейке, во время которого украинка не реализовала матчбол. После этого Халеп взяла финальную партию без потери геймов.
Напомним, Свитолина примет участие в выставочном турнире в Германии.
Источник — WTA
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