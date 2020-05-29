Свитолина примет участие в выставочном турнире в Германии

Украинская теннисистка Элина Свитолина сыграет на выставочном турнире в Германии.

Среди участников такие известные теннисистки, как Юлия Гёргес и Андреа Петкович (обе - Германия), а также Кики Бертенс из Нидерландов.

В мужском разряде планируется участие немца Александра Зверева, австрийца Доминика Тима, итальянца Янника Синнера и австралийца Ника Кирьоса.

Призовой фонд турнира 200 тысяч долларов (по 100 на мужскую и женскую сетки).

Турнир стартует 13 июля в Берлине, соревнования пройдут без зрителей.

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