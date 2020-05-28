СВИТОЛИНА: «Моя упорная работа и боевой дух – от украинской ментальности»

Украинская теннисистка – о Ролан Гаррос и влиянии французской культуры

  • 28.05.2020 13:38
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СВИТОЛИНА: «Моя упорная работа и боевой дух – от украинской ментальности»
© Ролан Гаррос. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в комментарии каналу Ролан Гаррос рассказала о некоторых моментах, которые связаны с этим турниром.

- Чего именно из того, что связано с Ролан Гаррос, тебе не хватает?
- В этот период я смотрела обзоры ярких моментов, которые были в соцсетях. И я поняла, что скучаю по тому человеку, который объявляет твое имя перед выходом на корт. Это всегда один и тот же человек. Это тот момент, когда ты оставляешь свою команду и концентрируешься на предстоящем матче.

- Чему ты научилась из французской культуры?
- Быть более расслабленной, это есть в их менталитете. Гаэль воспринимает все гораздо легче. А вот упорная работа, иногда даже слишком упорная, боевой дух – это у меня от украинской ментальности.

- Как находить мотивацию для того, чтобы сейчас оставаться в хорошей физической форме?
- Для меня было важно иметь цели на день, на неделю, и не загадывать дальше одного дня, потому что мы не знаем, когда мы вернемся на корт. Конечно, мотивация может появляться и падать. Мы все люди, такое бывает. Важно иметь свою рутину, которую ты любишь, не обязательно заниматься по 2 часа, можно заниматься по 20-30 минут.

Лучше смотрите по телевизору. Ролан Гаррос собираются провести без зрителей

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Источник — Большой теннис Украины

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